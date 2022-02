Leclerc e Sainz modelli per un giorno: nuove divise da... tempo libero,  aspettando la F1-75

Charles Leclerc e Carlos Sainz scalpitano in attesa di mettere alla frusta in pista la F1-75 che sarà presentata giovedì 17 febbraio. Intanto posano per uno shooting fotografico indossando l'abbigliamento che adotteranno in autodromo, ogni volta che non saranno impegnati al volante e fasciati nella tuta ignifuga. Maglietta rossa con fascia pettorale nera che si estende alle maniche ed una riga bassa e sottile, più vicina alla vita: bianca per Leclerc e gialla per Sainz. Intercambiabile oppure un richiamo ai colori delle bandiere dei loro Paesi di appartenenza? Bianca (e rossa!) per il monegasco, gialla (ed ugualmente rossa) per lo spagnolo!