"Leclerc e Sainz giovani e affamati, ma Mick si farà trovare pronto": Domenicali... spaventa Charles&Carlos

Il CEO della Formula Uno rilancia la "suggestione rossa" per il figlio di Michael, atteso ad un stagione-chiave per il suo futuro.

di

Stefano Gatti

Tutto in una stagione: dopo un Mondiale del debutto speso nelle retrovie e "protetto" dall'alibi della monoposto meno competitiva del lotto, Mick Schumacher si affaccia ad un 2022 da "dentro o fuori", l'anno che permetterà di capire se l'ipotesi di uno suo debutto in Ferrari (da titolare!) possa trasformarsi in una prospettiva concreta. Stefano Domenicali ne è convinto e lo ha ribadito recentemente ai media tedeschi.

"Mick sta facendo molto bene. Certo, nel 2021 non aveva a disposizione una monoposto in grado di mettere alla prova le sue qualità. Spero veramente che la nuova Haas gli offra un chance di mostrare il proprio talento. Io ho avuto il privilegio di lavorare con sua padre alla Ferrari. E di sicuro Mick al volante della Rossa in gara sarebbe una straordinaria prospettiva per il futuro. Con Leclerc e Sainz la Ferrari ha attualmente due piloti fantastici ed ancora giovani. Ma se a Mick verrà offerta una possibilità, si farà trovare pronto a coglierla".

Una "sponsorizzazione" di lusso ed al tempo stesso una grande responsabilità, per Mick. Di più: un "asset" fondamentale per la Formula Uno. Lo erano già stati l'ingresso del figlio del sette volte campione del mondo nella Driver Academy di Maranello, poi il debutto nel Mondiale, quindi la promozione - per il 2022 - a pilota di riserva del Cavallino Rampante, al pari di Amtonio Giovinazzi. Insomma, se per una qualsiasi ragione nel Mondiale che scatta il prossimo 20 marzo in Bahrein, Leclerc o Sainz fossero costretti a saltare uno o più appuntamenti, Mick potrebbe saltare dall'abitacolo della Haas VF-22 a quello della Rossa che sarà presentata giovedì 17 gennaio a Maranello. Per poi magari rientrare in pianta stabile nella shortlist dei piloti "giovani e talentuosi" ai quali pensa Domenicali quando esprime il desiderio di una Formula Uno aperta a sfide che vadano oltre l'attuale duopolio Verstappen-Hamilton che però l'ex DS e poi Team Principal della Ferrari vede ancora come leit motiv del 2022.

"Naturalmente mi auguro che il loro duello prosegua. Nel 2021 Max e Lewis hanno portato molto interesse intorno alla Formula Uno. Spero però che nella corsa al titolo possano inserirsi anche altri piloti. Lo schieramento di partenza è estremamente qualificato, abbiamo tanti piloti giovani e di talento. Tutto sta a capire se le nuove auto daranno loro la possibilità di lottare per la vittoria nei GP e per il titolo".