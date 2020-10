Leclerc con il sorriso: "Contento, ora una buona gara"

Leclerc sorride, Vettel no. Anche a Portimao altalena Ferrari con Charles che ha chiuso ottimamente in quarta posizione, mentre Seb non ha passato il Q2 finendo quindicesimo. Il monegasco è speranzoso per la gara: "Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra, è da 4 GP che portiamo pezzi. Piccole cose fanno la differenza e oggi lo vediamo. È solo la qualifica, i punti si fanno domani e al Nurburgring abbiamo fatto più fatica. Qui è andata meglio, siamo riusciti ad andare in Q3 con le medie, cosa che ci dà speranza per domani".

"Mi sento abbastanza bene in macchina, stiamo mettendo performance, è quello che cerchiamo e questo è positivo - ha aggiunto leclerc - È molto importante fare una buona gara per capire dove siamo esattamente. Al Nurburgring le condizioni erano difficili, faceva molto più freddo. Domani ho sentito che non sarà un granché però vedremo, dobbiamo fare una bella gara e gestire al meglio le gomme".

Altro umore per Vettel: "Non possiamo cambiare nulla, domani sarà una giornata difficile partendo così indietro. Per tutto il weekend ho faticato un pochino con le soft, la media speravamo che potesse funzionare bene, le soft creavano troppo graining - ha spiegato il pilota della Ferrari - Al secondo tentativo però non sono riuscito a far funzionare bene le gomme e sono stato eliminato".