Leclerc: "Buon inizio ma ho problemi di bilanciamento". Sainz:"Tutti vicini, sarà una gara serrata"

FORMULA 1

I due piloti della Rossa ottimisti in vista del quindicesimo appuntamento della stagione

© Getty Images "È andata decisamente meglio..., ma siamo tutti estremamente vicini e questa è stata una sorpresa. Sarà un weekend complicato, dobbiamo fare qualche progresso. Non mi sono trovato molto a mio agio con il bilanciamento: ho avuto sottosterzo, facevo fatica a fare girare la macchina nelle curve. Ci serve un altro passo avanti". Charles Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno dopo il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del GP d'Olanda, dove la Ferrari progetta... lo sgambetto al padrone di casa Max Verstappen.

"Rispetto alla prima sessione, nella seconda abbiamo guadagnato un po’ sul piano della prestazione ma a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorrei. Oggi eravamo tutti molto vicini tranne Max e Checo ma credo che abbiano avuto una giornata non priva di problemi. Sarà una qualifica interessante."

Così conclude il proprio ragionamento Leclerc, che punta ai... successi di tappa da qui a fine campionato (c'è la seconda piazza tra i Costruttori da difendere dalla Mercedes) ed a riprendersi la seconda posizione nel Mondiale Piloti. Contro la Red Bull a punta unica (SuperMax, ovviamente!), la Ferrari può contare anche sulla voglia di vittoria di Carlos Sainz. Per lo spagnolo, dichiarazioni di fine giornata in fotocopia rispetto a quelle del compagno di squadra monegasco, dal quale lo dividono solo quattro millesimi.

"Molto bene, sono felice di essere tornato su una pista così esigente per piloti e vetture. Mi sono divertito. Siamo più competitivi rispetto allo scorso weekend: ce lo aspettavamo. Sono però sorpreso dai nostri avversari. Siamo tutti molto vicini, in qualifica sarà una battaglia molto serrata, per cui ogni area di miglioramento che individueremo potrà essere estremamente utile nel momento di andare a caccia della pole position."