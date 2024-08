Leclerc avverte in vista di Monza: "Non penso potremo vincere"  

FORMULA 1

Il monegasco parla alla vigilia del Gp d'Italia: "Non voglio che ultimi podi cambino le aspettative"

© Getty Images Reduce da due podi negli ultimi due weekend di Formula 1, Charles Leclerc tiene comunque l'asticella bassa nella conferenza stampa in vista del Gp d'Italia a Monza: "Magari lotteremo per il podio, ma non so potremo vincere. Non voglio che gli ultimi due terzi posti cambino troppo le nostre aspettative, in questo momento fatichiamo ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Hamilton? Guidare a Monza per la Ferrari sarà speciale".

Il weekend più atteso del Mondiale di Formula 1 dai ferraristi sta per arrivare: si corre a Monza. E la Rossa ci arriva con due terzi posti nelle ultime due gare, conquistati proprio da Leclerc, che in conferenza stampa decide però di non illudere i tifosi della scuderia di Maranello: "Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le nostre aspettative. Siamo in un momento in cui facciamo fatica, anche se abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio, ma non so se potremo vincere". A prescindere dal risultato, però, Monza resta speciale: "Questo non è un weekend normale, l'ansia per la gara inizia dal lunedì, non dal giovedì come al solito. A livello emotivo è speciale, ed è importante fare bene. Una settimana stancante, ma che dà energia positiva".

In conferenza insieme a lui c'è Lewis Hamilton, che dal 2025 correrà insieme al monegasco in Ferrari. Nessun suggerimento particolare, però, per il futuro compagno di team: "Non gli servono indicazioni, ma so che correre a Monza con la Ferrari è davvero speciale. Avere tanto supporto è unico e il prossimo anno lo vivremo assieme, sarà bello. Ma ora il nostro obiettivo è portare la macchina il più in alto possibile. Qui vedi la passione di chi arriva qui per vedere la Ferrari, la loro gioia, il loro supporto nei confronti di ogni membro del team".