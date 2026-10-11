F1 SINGAPORE

Leclerc: "Avrei dovuto essere più aggressivo al via, ma..." Vasseur: "Peccato, doppio podio sfumato"

Lewis Hamilton salta le interviste a caldo dopogara a causa di un malessere

di Stefano Gatti
11 Ott 2026 - 17:03
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Mancano nell'immediato dopogara di Marina Bay le parole di Lewis Hamilton che a causa di un malessere preferisce non presentarsi ai microfoni. Charles Leclerc esprime rammarico per una pruma parte di gare che - in due distinti momenti - ha giocato a suo sfavore nella sfida con Max Verstappen. Il Team Principal Vasseur spiega invece come mai un possibile doppio podio ferrarista sia sfumato sul più bello. 

CHARLES LECLERC

"Sono andato forte ad inizio gara, poi accusato il degrado gomme e dopo ancora abbiamo cambiato strategia in regime di Virtual Safety Car. Ho avuto di nuovo tanto degrado all'inizio dell'ultimo stint ma ho dato ugualmente tutto per provare ad andare a prendere Max, da questo punto di vista non ho rimpianti. Avrei forse potuto essere un po' più aggressivo alla prima staccata dopo il via. Solo che saremmo finiti fuori entrambi. Manovra un po' al limite la sua ma sapeva di occupare la posizione migliore. Diciamo che se l'è giocata meglio di me. Peccato perché nei primi sei o sette giri lui aveva un problema con il deployment e - se lo avesi saputo - avrei potuto utilizzare meglio la mia batteria ma... è facile ragionare con il senno di poi. Abbiamo portato qualche aggiornamento che ci ha aiutato ma non basta ancora: ne servono altri per poter spingere per tutta la durata della corsa e puntare alla vittoria".

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Oggi tutti hanno faticato con la mescola media, noi compresi. Abbiamo richiamato entrambi i nostri piloti al cambio durante la Virtual Safey Car ma Lewis ha deciso di non rientrare. Peccato, perché sarebbe arrivato terzo. Nel complesso abbiamo portato a casa un buon fine settimana, quindi non sono arrabbiato ma oggi potevamo portare entrambe le macchine sul podio ed invece abbiamo perso punti per la classifica Costruttori. È un peccato ma ormai è andata così. Ne discuteremo internamente e con Lewis per evitare che si ripeta. Però ci prendiamo i nostri meriti: sono contento per come abbiamo gestito i nostri piloti e per il loro comportamento: sono stati molto chiari e corretti tra di loro".  

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