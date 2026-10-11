Leclerc: "Avrei dovuto essere più aggressivo al via, ma..." Vasseur: "Peccato, doppio podio sfumato"

"Sono andato forte ad inizio gara, poi accusato il degrado gomme e dopo ancora abbiamo cambiato strategia in regime di Virtual Safety Car. Ho avuto di nuovo tanto degrado all'inizio dell'ultimo stint ma ho dato ugualmente tutto per provare ad andare a prendere Max, da questo punto di vista non ho rimpianti. Avrei forse potuto essere un po' più aggressivo alla prima staccata dopo il via. Solo che saremmo finiti fuori entrambi. Manovra un po' al limite la sua ma sapeva di occupare la posizione migliore. Diciamo che se l'è giocata meglio di me. Peccato perché nei primi sei o sette giri lui aveva un problema con il deployment e - se lo avesi saputo - avrei potuto utilizzare meglio la mia batteria ma... è facile ragionare con il senno di poi. Abbiamo portato qualche aggiornamento che ci ha aiutato ma non basta ancora: ne servono altri per poter spingere per tutta la durata della corsa e puntare alla vittoria".