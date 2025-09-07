Leclerc: "All'inizio mi sembrava un rally... Ci manca la macchina"

"Giornata difficile. Nei primi giri ho provato a stare con chi non ne aveva di più ma poi la macchina andava dappertutto, sembrava di fare un rally... Ho dovuto abbassare il ritmo per recuperare le gomme posteriori perché le temperature si erano alzate di molto: lì abbiamo perso tempo. Comunque non ho rimpianti, ci ho provato, avrei voluto fare di più ma... è andata così. Fa male, certo. È da un po' che stiamo aspettando il nostro momento, finisco per dire sempre la stessa: ci provo sempre e ci proverò fino alla fine. Siamo sempre in attesa del nostro momento ma ci manca la macchina. Spero che arrivi presto, per il momento non ce la facciamo. Guardiamo avanti: Baku mi piace tanto, punto alla pole ma poi ci sono sessanta-settanta giri di gara e sulla distanza non abbiamo il passo. Magari abbiamo qualche chances in più a Singapore, perché lì la pole è più importante. Quindi direi Baku, Singapore e forse Las Vegas sono le nostre occasioni migliori da qui a fine stagione ma... con il punto di domanda".