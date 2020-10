Le Frecce Nere dettano subito legge a Portimao ma Leclerc porta in alto la Ferrari

GP PORTOGALLO F.1 PROVE LIBERE 1

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas batte per 339 millesimi di secondo Lewis Hamilton nella classifica del primo turno di prove libere a Portimao. Alle spalle delle Frecce Nere Max Verstappen, già staccato di 781 millesimi dal leader. Buon inizio per la Ferrari grazie al quarto tempo di Charles Leclerc (autore di un testacoda) che contiene entro il secondo il distacco da Bottas (+0.899) davanti ad Alexander Albon ed a Carlos Sainz. Ottavo tempo per Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel appena fuori dalla top ten con un distacco di un secondo e otto decimi dalla vetta.

Sono già importanti i distacchi che le Mercedes infliggono alla concorrenza al termine della prima sessione di prove libere ma lo è anche quello che Valtteri Bottas rifila a Lewis Hamilton: 339 millesimi di secondo. I piloti delle Frecce Nere si sono alternati al comando della classifica ed a lungo alle loro spalle si è messo Charles Leclerc. Prese le misure dello spettacolare e movimentato circuito di Portimao, anche con un testacoda, il monegasco è stato poi superato da Max Verstappen (lui pure finito in testacoda) ed ha chiuso la sessione con un quarto tempo comunque incoraggiante, a sandwich tra le due Red Bull, visto che è stato Alexander Albon a mettere a segno la sesta prestazione. I distacchi rimediati dai più diretti inseguitori delle Mercedes non sono trascurabili: 781 millesimi per Verstappen, 899 per Leclerc (la cui SF1000 è equipaggiata con una nuova power unit), 955 per Albon, l'ultimo a contenere dentro il secondo il ritardo da Bottas.

Ha mancato di un soffio la top ten Sebastian Vettel, undicesimo ad un secondo e 790 millesimi dal leader. Curiosamente, proprio al tedesco ormai ai titoli di coda della sua militanza in rosso, la Ferrari ha affidato il collaudo di un fondo vettura nuovissimo, in proiezione 2021. Solo nelle battute finali del turno, quando tutti gli altri erano impegnati nelle prove del passo gara, Kimi Raikkonen ha segnato la sua migliore prestazione della mattinata, prendendosi l'ottava piazza e scalzando così Vettel dalla top ten che comprende anche Carlos Sainz e Sergio Perez in sesta e settima posizione e poi - in nona e decima - Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.