L'Autodromo Nazionale di Monza lancia un'iniziativa per essere presenti in tribuna il 6 settembre

FORMULA UNO

Un Mondiale di Formula Uno così non si era mai visto e ... bisogna accontentarsi di seguirlo sugli schermi televisivi. In vista del Gran Premio d'Italia del primo weekend di settembre però l'Autodromo Nazionale di Monza propone agli appassionati la possibilità di testimoniare comunque (seppur solo virtualmente) dalle tribune dello storico impianto brianzolo ... l'ennesima impresa di Hamilton o magari la riscossa della Ferrari

Face For Fan è l’originale iniziativa dell’Autodromo Nazionale Monza per far “partecipare” gli appassionati al Gran Premio d’Italia di quest’anno. Ogni appassionato potrà essere virtualmente presente alla gara che si svolgerà a porte chiuse. Attraverso sagome personalizzate con il proprio viso si potrà infatti essere presenti virtualmente al GP. Su alcune selezionate tribune dell’Autodromo Nazionale Monza verranno installate delle silhouettes a grandezza naturale che riproducono dei divertenti busti di tifosi. Ciascuna immagine è composta dal vero volto di un fan, riprodotto da una fotografia, e da una t-shirt a scelta con i colori del paese d’origine del tifoso o con motivi legati alla gara italiana.

Face For Fan permetterà a migliaia di tifosi di partecipare "in remoto" (acquistando una sagoma personalizzata che sarà posta in una delle tribune) al GP del 6 settembre che si svolgerà a porte chiuse. Basterà collegarsi al sito www.monzanet.it da smartphone e scattarsi un selfie con la fotocamera. La sagoma verrà stampata e collocata su un seggiolino di una delle tribune individuate. L’iniziativa di Autodromo Nazionale Monza e Automobile Club d’Italia, condivisa da Regione Lombardia e Formula 1, sottolinea come il weekend si arricchisca quest'anno di una caratterizzazione solidale. Il ricavato netto dell’Autodromo Nazionale Monza derivato dall’iniziativa Face For Fan sarà infatti interamente devoluto alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all’associazione Brianza per il Cuore di Monza.