La storia della Ferrari sfilerà in Piazza Duomo a Milano con Vettel e Leclerc

Il 4 SETTEMBRE

Sarà un GP di Monza con una vigilia da non perdere quello in programma l'8 settembre. Due nomi che hanno fatto la storia del motorsport, l'Automobile Club d'Italia e la Ferrari, celebrano infatti due importanti ricorrenze. Per questo nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, in Piazza Duomo a Milano, ACI festeggerà la 90.a edizione del Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale e nell'occasione il Cavallino ricorderà i 90 anni dalla fondazione.























Un appuntamento imperdibile che avrà luogo nel cuore della città e ripercorrerà la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza, così come la straordinaria avventura della Scuderia Ferrari dalla sua nascita.

Si potranno ammirare vetture di ogni epoca, alcune delle quali protagoniste di una spettacolare parata che prenderà il via da Piazza Cordusio. Tra queste l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa per il team di Enzo Ferrari, l’Auto Avio Costruzioni del 1940, vettura inaugurale costruita da Ferrari dopo la fine del rapporto con la Casa di Arese, ma anche la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael Schumacher.

Ma non basta: sarà possibile ammirare anche la 488 GTE vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019, il prototipo IndyCar del 1986 e le meravigliose Ferrari stradali, uno straordinario concentrato di eleganza, prestazione e innovazione tecnologica. Insomma, un appuntamento da non perdere.

La storia della Ferrari è fatta di grandi auto, ma anche di fuoriclasse del volante, molti dei quali saranno ospiti a Milano per abbracciare i tifosi e ricordare le pagine più belle della loro carriera nel GP d’Italia e con il Cavallino Rampante. Tanti grandi piloti che incroceranno il loro passato in rosso con il futuro degli allievi della Ferrari Driver Academy, sette ragazzi di indubbio talento impegnati in alcuni dei campionati più impegnativi come Formula 2 (Mick Schumacher, Callum Ilott e Giuliano Alesi) e Formula 3 (Robert Shwartzman e Marcus Armstrong). Immancabili a questa parata di stelle, porteranno le loro storie anche il vicepresidente Piero Ferrari, il team principal Mattia Binotto, e i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

