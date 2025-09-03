Ferrari, Leclerc è carico per Monza: "Credo in un altro miracolo"

HAMILTON: "DARÒ IL MASSIMO, MI ASPETTAVO UNA STAGIONE DIVERSA"

E' carico anche Lewis Hamilton in vista del Gp di Monza. "Grazie a tutti per il supporto, darà il massimo", ha detto il campione britannico in italiano. "Penso che la fiducia sia fondamentale in ogni aspetto della vita e credo che vada costruita con il tempo - ha aggiunto -. Ai tifosi dico di essere fiduciosi perché ci vorrà ancora del tempo". "Non è la stagione che speravo, non è la stagione che tutti speravano, ma l'unico modo di uscire da questa situazione è rimanere positivi e cercare di prendere il meglio dal supporto dei tifosi che abbiamo in giro per il mondo - ha continuato Lewis -. Dobbiamo trarre energia da questa passione e rialzare la testa. Tutti stanno lavorando duramente spinti da una grande passione nonostante le difficoltà. L'importante è non mollare".