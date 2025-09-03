Logo SportMediaset
Formula 1
FESTA ROSSA

Ferrari, Leclerc è carico per Monza: "Credo in un altro miracolo"

Festa Ferrari al palazzo Reale di Milano. Hamilton: "Grazie a tutti per il supporto, darò il massimo"

03 Set 2025 - 19:51
In vista del Gp di Monza, la Ferrari ha dato appuntamento ai suoi tifosi nel cuore di Milano per l'evento "Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%". A Palazzo Reale Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati accolti da una "marea rossa" per vivere insieme l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani.

E i due piloti Ferrari hanno promesso battaglia in vista del Gran Premio. "Vincere a Monza? Io ci credo - ha dichiarato il monegasco -. L'anno scorso non credevo che si potesse vincere, quest'anno la penso un po' diversamente, ma va anche detto che sarà estremamente difficile". "Questa è una settimana molto speciale per i tifosi. E' speciale non solo per i piloti, ma per tutto il team e i ragazzi della squadra - ha aggiunto Charles -. Quando arriviamo in pista con la maglia rossa si sente il calore e quanto sostegno abbiamo. Questo sicuramente ci spinge. L'anno scorso è andata bene, spero che quest'anno succeda un altro miracolo". "Il podio con sotto la marea rossa a Monza? E' indescrivibile - ha proseguito -. La passione e la follia che c'è a Monza non c'è da nessuna parte"

"La differenza non si fa da solo, ma bisogna essere tutti uniti. E' la squadra che fa la differenza. E non ho mai visto questa squadra divisa. Ora dobbiamo trovare quello che non sono riuscito a trovare in questi anni - ha continuato Leclerc -. Sono concentrato sul presente e sulla prossima gara, ma il mio dovere è guardare anche al futuro per migliorare la macchina. Spero che l'anno prossimo vada meglio".

Poi qualche battuta su Hamilton. "Conoscevo già tutti i suoi punti di forza alla guida. A livello organizzativo è impressionante la squadra che ha intorno - ha spiegato Charles -. E' il più vincente in Formula 1 e per me rappresenta una grande motivazione ed è un riferimento per crescere". "Ha già capito cosa significa essere un pilota Ferrari, ma il weekend di Monza è davvero speciale - ha aggiunto -. C'è un feeling speciale con i tifosi e ci si sente orgogliosi di far parte di questo team".

HAMILTON: "DARÒ IL MASSIMO, MI ASPETTAVO UNA STAGIONE DIVERSA"
E' carico anche Lewis Hamilton in vista del Gp di Monza. "Grazie a tutti per il supporto, darà il massimo", ha detto il campione britannico in italiano. "Penso che la fiducia sia fondamentale in ogni aspetto della vita e credo che vada costruita con il tempo - ha aggiunto -. Ai tifosi dico di essere fiduciosi perché ci vorrà ancora del tempo". "Non è la stagione che speravo, non è la stagione che tutti speravano, ma l'unico modo di uscire da questa situazione è rimanere positivi e cercare di prendere il meglio dal supporto dei tifosi che abbiamo in giro per il mondo - ha continuato Lewis -. Dobbiamo trarre energia da questa passione e rialzare la testa. Tutti stanno lavorando duramente spinti da una grande passione nonostante le difficoltà. L'importante è non mollare". 

