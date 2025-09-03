Ferrari, Leclerc è carico per Monza: "Credo in un altro miracolo"

© Getty Images
Festa Ferrari al palazzo Reale di Milano. Hamilton: "Grazie a tutti per il supporto, darò il massimo"
In vista del Gp di Monza, la Ferrari ha dato appuntamento ai suoi tifosi nel cuore di Milano per l'evento "Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%". A Palazzo Reale Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati accolti da una "marea rossa" per vivere insieme l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani.
E i due piloti Ferrari hanno promesso battaglia in vista del Gran Premio. "Vincere a Monza? Io ci credo - ha dichiarato il monegasco -. L'anno scorso non credevo che si potesse vincere, quest'anno la penso un po' diversamente, ma va anche detto che sarà estremamente difficile". "Questa è una settimana molto speciale per i tifosi. E' speciale non solo per i piloti, ma per tutto il team e i ragazzi della squadra - ha aggiunto Charles -. Quando arriviamo in pista con la maglia rossa si sente il calore e quanto sostegno abbiamo. Questo sicuramente ci spinge. L'anno scorso è andata bene, spero che quest'anno succeda un altro miracolo". "Il podio con sotto la marea rossa a Monza? E' indescrivibile - ha proseguito -. La passione e la follia che c'è a Monza non c'è da nessuna parte"
"La differenza non si fa da solo, ma bisogna essere tutti uniti. E' la squadra che fa la differenza. E non ho mai visto questa squadra divisa. Ora dobbiamo trovare quello che non sono riuscito a trovare in questi anni - ha continuato Leclerc -. Sono concentrato sul presente e sulla prossima gara, ma il mio dovere è guardare anche al futuro per migliorare la macchina. Spero che l'anno prossimo vada meglio".
Poi qualche battuta su Hamilton. "Conoscevo già tutti i suoi punti di forza alla guida. A livello organizzativo è impressionante la squadra che ha intorno - ha spiegato Charles -. E' il più vincente in Formula 1 e per me rappresenta una grande motivazione ed è un riferimento per crescere". "Ha già capito cosa significa essere un pilota Ferrari, ma il weekend di Monza è davvero speciale - ha aggiunto -. C'è un feeling speciale con i tifosi e ci si sente orgogliosi di far parte di questo team".
HAMILTON: "DARÒ IL MASSIMO, MI ASPETTAVO UNA STAGIONE DIVERSA"
E' carico anche Lewis Hamilton in vista del Gp di Monza. "Grazie a tutti per il supporto, darà il massimo", ha detto il campione britannico in italiano. "Penso che la fiducia sia fondamentale in ogni aspetto della vita e credo che vada costruita con il tempo - ha aggiunto -. Ai tifosi dico di essere fiduciosi perché ci vorrà ancora del tempo". "Non è la stagione che speravo, non è la stagione che tutti speravano, ma l'unico modo di uscire da questa situazione è rimanere positivi e cercare di prendere il meglio dal supporto dei tifosi che abbiamo in giro per il mondo - ha continuato Lewis -. Dobbiamo trarre energia da questa passione e rialzare la testa. Tutti stanno lavorando duramente spinti da una grande passione nonostante le difficoltà. L'importante è non mollare".
