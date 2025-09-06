Logo SportMediaset
F1, annunciato il rinnovo di Gasly con l'Alpine fino al 2028

06 Set 2025 - 10:17

Il team Alpine e Pierre Gasly hanno rinnovato fino al 2028 il contratto che lega la scuderia francese di Formula 1 al pilota transalpino. "L'accordo riconferma l'impegno di Pierre nei confronti di BWT Alpine Formula One Team - si spiega in una nota - e consolida la fiducia di Alpine in Pierre come il pilota destinato a guidare il team nell'era del nuovo regolamento nel 2026 e non solo, sotto la direzione di Flavio Briatore e con il sostegno di Renault Group e del nuovo Ceo, Francois Provost". "Sono entusiasta di questo impegno a lungo termine con Alpine. In particolare, essendo francese, correre per un costruttore francese mi riempie di orgoglio - le parole del pilota -. Da quando sono arrivato nel 2023, ho sempre pensato che questo team fosse il posto giusto in cui stare per il futuro. Voglio stare qui nei prossimi anni e raggiungere il nostro obiettivo comune: vincere le gare e i campionati del mondo". 

