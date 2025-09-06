Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
1 di 5
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

CON LA SVIZZERA

Akanji, primo gol da interista e sull'addio al City: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola"

Il 30enne elvetico è diventato lunedì un nuovo calciatore nerazzurro

06 Set 2025 - 10:29
5 foto

Primo gol da interista per Manuel Akanji che nella serata di venerdì ha sbloccato la sfida tra Svizzera e Kosovo, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali e terminata col punteggio di 4-0. L'ex centrale del Manchester City, accolto in maniera positiva dai sostenitori nerazzurri, fatica a mettere alle spalle l'avventura con i Citizens: "È ancora difficile realizzare che non faccio più parte della famiglia del City - ha ammesso il centrale -. Anche perché lunedì a Milano non ho incontrato nessuno dei nuovi compagni all'Inter, è successo tutto molto in fretta. Guardiola? Eravamo sei centrali e ci ha detto chiaramente che due avrebbero giocato e due sarebbero andati in panchina". Parole che hanno spinto Akanji a lasciare con rammarico: "Non è stato bello sentirselo dire".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri