Akanji, primo gol da interista e sull'addio al City: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola"

Primo gol da interista per Manuel Akanji che nella serata di venerdì ha sbloccato la sfida tra Svizzera e Kosovo, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali e terminata col punteggio di 4-0. L'ex centrale del Manchester City, accolto in maniera positiva dai sostenitori nerazzurri, fatica a mettere alle spalle l'avventura con i Citizens: "È ancora difficile realizzare che non faccio più parte della famiglia del City - ha ammesso il centrale -. Anche perché lunedì a Milano non ho incontrato nessuno dei nuovi compagni all'Inter, è successo tutto molto in fretta. Guardiola? Eravamo sei centrali e ci ha detto chiaramente che due avrebbero giocato e due sarebbero andati in panchina". Parole che hanno spinto Akanji a lasciare con rammarico: "Non è stato bello sentirselo dire".