La sentenza di Ecclestone: "Hamilton alla Ferrari non durerà due anni"

"Lewis si mette in prima linea in un modo che non lo fa amare. Come fa un ragazzo che ha vinto diversi titoli mondiali e ha qualche dollaro in banca a vestirsi così? - conclude Eccelstone che ritiene Hamilton sia un buon pilota ma non quanto la gente crede - . Ha molto talento come pilota. Non so perché fa tutte quelle sciocchezze. Deve andarsene dal mondo della musica e da tutto il resto".