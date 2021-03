La Mercedes scherza: "Hamilton ha liberato il canale di Suez"

La Ever Given, la nave cargo bloccata nel canale di Suez si è finalmente disincagliata e la Mercedes ci scherza su affidandone il merito a Lewis Hamilton. In un riuscitissimo fotomontaggio, infatti, la prua del cargo è agganciata alla vettura del britannico campione del mondo che la libera dalle secche come fosse un rimorchiatore. "Don`t worry. We`ve got this" scherzano gli uomini comunicazione del Team di Formula1. E poi la foto di Hamilton "Win. Freed The Channel": "Ha liberato il canale". In men che non si dica migliaia di retweet.