La McLaren saluta Sainz: "Ferrari, abbi cura di Carlos"

Dopo l'emozionante saluto con Sebastian Vettel, in casa Ferrari arriva il tempo di voltare pagina: tutto pronto per accogliere Carlos Sainz junior come nuovo compagno di team di Leclerc. Se per la Rossa è un nuovo inizio, dalle parti Woking è tempo di addii: la McLaren ha pubblicato un emozionante messaggio social in italiano per salutare il pilota spagnolo e "avvisare" Maranello: "Abbiatene cura come abbiamo fatto noi".

Dodici membri del team britannico, in un italiano tutto sommato fluente (con l'ovvia eccezione di Andrea Stella, ex Ferrari e ora ds McLaren), hanno quindi parlato davanti alla telecamera con momenti anche commoventi: "Siete tra i nostri più vecchi e acerrimi rivali, rispettiamo la vostra storia e i vostri tifosi così come i nostri. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con voi, Ferrari e McLaren sono come poli opposti che si attraggono. In questo speciale momento dell'anno vi vogliamo fare un regalo: ci siamo presi cura di lui per due anni, ora tocca a voi: abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Ci vediamo l'anno prossimo in pista".

Alla fine l'hashtag #AdiosCarlos. Un addio che conferma gli splendidi rapporti, oltre che tra le due scuderie, anche tra lo spagnolo e la McLaren: nonostante l'annuncio da Maranello risalente a maggio, Sainz non ha accusato cali di rendimento nel prosieguo della stagione aiutando il team, con Norris, a conquistare il terzo posto nella classifica costruttori.

