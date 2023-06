La Formula 1 si prepara a sbarcare a Zanzibar

LA NOVITA'

La località africana ha varato un progetto da 500 milioni di euro per ospitare un GP del circus

Dove vorreste andare in vacanza? A Zanzibar? Bene, sappiate, che tra qualche anno la quiete dell'isola potrebbe essere interrotta per un weekend all'anno dal rombo della Formula 1. La nota località africana, infatti, potrebbe ospitare un GP, progetto a cui le autorità locali starebbero lavorando da ben cinque anni, stando a quanto raccontato da Sportface. Un'operazione che prevede un investimento da 500 milioni di euro e che ha ricevuto parere favorevole da parte dell'ente locale e del governo. Tra i sostenitori del progetto ci sarebbe anche l'ex pilota di F1, Giancarlo Fisichella.

Al momento, però, non si parla di possibili date per il debutto di questo insolito GP di Zanzibar.