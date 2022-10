La Fia ammette l'errore di Suzuka: "Gru in pista troppo presto"

© Getty Images

L'organismo sanzionatorio della Formula 1 ha scoperto che avrebbe dovuto esserci un ritardo nell'invio di una gru di recupero in pista in occasione del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Un'indagine sugli eventi di quella gara, accorciata dalla pioggia, annunciata venerdì, ha rilevato che i funzionari di gara non hanno tenuto conto dell'auto in corsa di Pierre Gasly. L'ampia revisione della FIA dell'incidente, che ha fatto arrabbiare squadre e conducenti, ha riconosciuto l'incidente della gru avvenuto sullo stesso percorso in cui Jules Bianchi si è schiantato in una situazione simile nel 2014 e in seguito è morto.