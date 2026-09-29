Malagò: "Lo stadio della Roma tra i candidati per Euro 2032"

"C'è poco di politica nel dossier, ci sono dei parametri che l'Uefa ci ha mandato, li devi incrociare con gli uffici tecnici. Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno. La chiusura della conferenza dei servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente starà nel dossier, poi cosa succederà chi vivrà lo vedrà". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, al termine della Giunta straordinaria del Coni, parlando del futuro stadio della Roma dopo l'ok arrivato dalla conferenza dei servizi.

"Potete immaginare quanto sia contento e penso a Dino Viola, a Franco Sensi, penso anche a chi si è succeduto a loro, perché è un traguardo non solo della città, non solo della squadra, ma di tutto il movimento. Oggi è il 29 settembre ed io devo, da qui alle prossime 36 ore, prima di partire per Parigi, chiudere il dossier stadi per Euro 2032", conclude Malagò.



