La Ferrari infiamma Melbourne: 419.000 spettatori in quattro giorni

FORMULA 1

Numeri da record per il ritorno del "circus" in Australia dopo due anni di astinenza

Quasi 420.000 appassionati di Formula 1, 419.114 per l'esattezza secondo gli organizzatori, hanno visitato l'Albert Park di Melbourne nei quattro giorni per il ritorno del Gran Premio d'Australia nel calendario del Mondiale 2022, dopo le due cancellazioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Si tratta di un nuovo record per l'evento nella città del Victoria: superati i 401.000 spettatori toccati nel 1996 per la prima edizione della gara a Melbourne, dopo undici anni ad Adelaide.

Vedi anche Formula 1 Melbourne: Leclerc due su tre! Verstappen fuori, Hamilton 4° Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari, ha vinto domenica davanti a 128.294 tifosi, ma erano già 55.107 giovedì a godersi l'atmosfera rilassata al sole intorno al paddock e ai box, quando le monoposto non erano ancora entrate in pista. Nel 2021, 400.000 spettatori avevano invaso il Circuit of the Americas per il GP degli Stati Uniti ad Austin.

Il record assoluto in Australia è di 520.000 spettatori nel 1995, per l'ultima edizione ad Adelaide, in un Paese pazzo per lo sport e per i motori in particolare. Che dopo due anni di astinenza, ha preso d'assalto le tribune dell'Albert Park.