Melbourne: Leclerc due su tre! Sul podio Perez e Russell: Hamilton 4° davanti a Norris e Ricciardo

GP AUSTRALIA F.1

Il ferrarista domina il terzo appuntamento del Mondiale ed allunga in testa alla classifica generale dopo il ritiro del campione in carica.

Con una gara-capolavoro Charles Leclerc domina il Gran Premio d'Australia mettendo a segno la seconda vittoria stagionale davanti a Sergio Perez ed a George Russell. Terza tappa della stagione dominata dal monegasco e decisa dal ritiro al 39esimo passaggio di Max Verstappen per un problema alla power unit della sua Red Bull. Per Leclerc anche il punto-bonus del giro più veloce in gara. Unico neo del trionfo ferrarista il ritiro al secondo giro di Carlos Sainz. Quarto posto al traguardo per Lewis Hamilton davanti alle McLaren di Norris e Ricciardo. Leclerc guida la classifica generale con 71 punti. Getty Images

Leclerc scatta bene dalla pole ma il capolavoro lo fa Hamilton che salta Norris e Perez (attento a non… tamponare Verstappen) ed è terzo. Norris è sesto, superato anche da Russell. Due posizioni perse per lui. Male Sainz che cambia il volante ma parte malissimo, chiude 14esimo il primo giro ed al secondo giro va sull’erba nella esse al termine del tratto Lakeside, si gira e chiude la sua gara nella sabbia della via di fuga. Entra in azione la Safety Car. Leclerc davanti a Verstappen, Hamilton, Perez, Russell e le due McLaren di Norris e Ricciardo.

Getty Images

La gara riparte al settimo dei 58 giri in programma. Al decimo giro Perez si riprende il terzo posto da Hamilton. Leclerc allunga al comando (otto secondi al giro 18) su Verstappen che comunica al box problemi di graining sull’anteriore sinistra ed entra ai box al giro 19 per montare un treno di pneumatici hard. Pit stop per Perez al 21esimo giro e per Ricciardo al passaggio successivo. Pit stop per Leclerc al 22esimo giro (hard) e per Hamilton (hard) che rientra davanti a Perez ma il messicano si riprende la posizione a Lakeside. Seconda Safety Car della giornata per l’Aston Martin di Vettel ferma in pista dopo aver colpito il muro (giro 23). Russell ne approfitta per fare il suo pit stop. Si riparte al giro 26: Verstappen attacca sul rettilineo ma Leclerc - appena fuori traiettoria all’ultima curva - riesce a resistere, Russell li segue, Alonso è quarto (ancora in attesa del pit stop) ma viene superato da Perez al 30esimo passaggio e da Hamilton il giro seguente.

Getty Images

Leclerc allunga in testa a suon di giri veloci: quattro secondi al 33esimo giro. Perez supera Russell per il terzo posto al 37esimo giro. Colpo di scena all’inizio del 39esimo giro: si ritira Verstappen! Problemi alla power unit per la sua Red Bull, che accusa anche un principio d’incendio. Virtual Safety Car brevemente in azione. Pit stop per Alonso e Magnussen che non si era ancora fermato. Leclerc guida il GP su Perez, le Mercedes di Russell ed Hamilton e le due McLaren di Norris e Ricciardo, questi ultimi insieme fin dal primo giro. Sorprendentemente settimo Albon con la Williams, davanti ad Ocon ed a Stroll, autore di una buona gara con la Aston Martin superstite ma superato al 51esimo giro da Gasly e poi subito dopo da Bottas. Perez lungo alla penultima curva. Nel finale Hamilton si avvicina a Russell. Leclerc vince e completa il suo trionfo dalla pole position con il giro veloce, segnato al 58esimo ed ultimo passaggio! Perez chiude secondo a venti secondi dal vincitore, Russell completa il podio al termine di una prova molto convincente ed anche fortunata, resistendo nel finale al ritorno di Hamilton. Norris e Ricciardo (quinto e sesto) chiudono in alta classifica il weekend che segna il salto di qualità della McLaren dopo un avvio di Mondiale deludente. A punti dl settimo al decimo posto Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly ed Alexander Albon.

Getty Images

Nel Mondiale Leclerc prende il largo con 71 punti davanti al sorprendente Russell (37), al proprio compagno di squadra Sainz (33), rimasto oggi a secco. Perez è quarto a quota 30 davanti ai due ex-padroni del Mondiale: 28 punti per Hamilton, 25 per Verstappen,.