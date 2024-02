L'effetto Hamilton si fa sentire: la Ferrari vola in Borsa

© Getty Images

Le voci su un approdo, ormai imminente, di Lewis Hamilton alla Ferrari, hanno fatto letteralmente volare il titolo della casa di Maranello in Borsa. Il valore delle azioni della Rossa, quotata sia al NYSE che nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano, hanno fatto registrare un rialzo positivo successivamente alle ore 12, con un trend progressivamente crescente. Il picco in particolare è stato raggiunto diversi minuti dopo le ore 16, quando un'azione della rossa ha toccato quota 354,60 euro. La crescita odierna, in percentuale, è stata superiore al 9%. Dati record influenzati anche dallo stesso pilota britannico, dal 2025 in Italia.