L'AlphaTauri smentisce le voci di vendita del team

LAlphaTauri non è in vendita: il team ha smentito le voci di una cessione da parte della sorella maggiore Red Bull, apparse sulla stampa qualche giorno fa. "Ho avuto incontri molto costruttivi con Oliver Mintzlaff (amministratore delegato responsabile delle attività sportive della Red Bull, ndr), che mi ha confermato che gli azionisti non avrebbero venduto la Scuderia AlphaTauri e che la Red Bull avrebbe continuato a sostenere la squadra nel futuro", ha chiarito Franz Tost, direttore della squadra faentina, in un breve comunicato stampa. "Queste voci non hanno fondamento e la squadra deve rimanere concentrata sull'inizio della stagione per fare meglio dell'anno scorso", ha aggiunto.