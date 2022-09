L'Alfa Romeo conferma Zhou: rinnovo di un anno

FORMULA 1

Il cinese: "Sono molto felice"

© Getty Images Alfa Romeo F1 Team Orlen e Zhou Guanyu insieme anche nel 2023. La scuderia ha annunciato di aver confermato il pilota cinese alla guida della sua monoposto nel Mondiale di Formula 1 del prossimo anno. Per Zhou, si legge nel comunicato, è "una stagione di debutto di successo", nella quale "ha dimostrato livelli di maturità e abilità motorie che smentiscono la sua giovane età, contribuendo allo sviluppo del team mentre si fa strada verso quello che attualmente è il sesto posto nel Campionato Costruttori".

Il pilota "ha impressionato la squadra con il suo impegno e il suo atteggiamento, stringendo una forte collaborazione con il compagno di squadra, Valtteri Bottas, e mostrando progressi nelle sue prestazioni, sia in qualifica che in gara, round dopo round". "Non vedo l'ora di continuare a lavorare con Zhou. Fin dal primo giorno con il team, ai test di Abu Dhabi dello scorso anno, mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro e questo è sempre un tratto molto positivo", ha commentato il team principal Frederic Vasseur. "Sapevamo che era veloce, ma il modo in cui si è adattato alla Formula 1 in cosi' poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione", ha aggiunto.

"Sono felice e grato all'Alfa Romeo F1 Team Orlen per l'opportunità di far parte del team per un'altra stagione", le parole di Zhou. "Arrivare in Formula 1 è stato un sogno che si è avverato e la sensazione di gareggiare per la prima volta in una gara vivrà con me per sempre: il team è stato incredibilmente di supporto, accogliendomi sin dal primo giorno e aiutandomi ad adattarmi alla serie più complessa tra gli sport motoristici", ha dichiarato.