Istanbul qualifiche: Bottas in pole... grazie ad Hamilton. Verstappen in prima fila, Leclerc al via dalla seconda

GP TURCHIA F.1 PROVE UFFICIALI

Il pilota finlandese "eredita" dal proprio capitano la pole mette a segno la pole position del sedicesimo appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Lewis Hamilton batte ancora un volta il record della pista di Istanbul ma (causa sostituzione del motore) la prima fila del GP di Turchia sarà composta dal suo compagno Valtteri Bottas e dal rivale nella corsa al titolo Max Verstappen, secondo e terzo nella classifica dei tempi delle prove ufficiali. In seconda fila il ferrarista Charles Leclerc e Pierre Gasly con l'Alpha Tauri. Hamilton si schiererà in sesta fila.

Missione compiuta per la Mercedes ma la Red Bull non è da meno. Hamilton limita infatti al massimo i danni della sua penalizzazione sullo schieramento di partenza, stabilendo un nuovo record della pista ed un miglior tempo che si trasformerà al via del GP in un posto all'interno della sesta fila, a fianco di Sebastian Vettel: undici titoli iridati in pochi metri quadrati. Ma non è questo che conta. Conta invece la pole ereditata dal suo compagno di squadra Bottas, al quale spetta ora il compito di scattare alla perfezione al semaforo per contenere il più a lungo possibile la furia agonistica di Max Verstappen nella fase iniziale del GP, quella che verosimilmente vedrà il Re Nero impegnato al massimo nella rimonta dalla pancia del gruppo.