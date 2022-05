In vetrina a Barcellona: per De Vries prove libere del GP di Spagna sulla Williams di Albon

LA GRANDE OCCASIONE

Il campione in carica del Mondiale elettrico al debutto assoluto nel weeend di un Gran Premio del Mondiale.

Vincitore di gara-due del recentissimo E-Prix di Berlino, Nyck De Vries è già pronto a tornare in pista nel prossimo weekend: in questo caso però in Formula Uno! La Williams ha infatti annunciato che il campione in carica del mondiale elettrico venerdì 20 maggio guiderà la FW44 Mercedes solitamente affidata ad Alexander Albon nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Twitter

Da regolamento, tutte le squadre di Formula Uno devono alternare i loro piloti titolari con delle giovani promesse in un minimo di due turni di prove libere del venerdì nel corso della stagione. La Williams si prepara ad assolvere alla sua prima... incombenza stagionale in occasione del sesto appuntamento iridato. La scelta è piuttosto inevitabilmente caduta su un pilota "targato" Mercedes. Per il 27enne De Vries l'opportunità di mettersi per la prima volta alla prova a parità di condizioni con i colleghi del Mondiale di Formula Uno arriva all'indomani di un fine settimana - quello berlinese di Tempelhof - che gli ha regalato la seconda vittoria stagionale (dopo quella nell'apertura del campionato cento per cento elettrico a Diriyah), segnandone la risalita fino al sesto posto della classifica generale, peraltro guidata dal suo compagno di squadra nel team Mercedes EQ Stoffel Vandoorne, che ha però quasi il doppio dei suoi punti: 111 a 65...

Nyck De Vries:

"Prima di tutto voglio ringraziare la Williams per questa opportunità. È importantissimo per me fare la conoscenza con la squadra e guidare la Williams e lo è ancora di più scendere in pista in un weekend di gara. I preparativi in vista della sessione di venerdì a Barcellona procedono bene, la squadra mi sta aiutando e non vedo l'ora di essere in Spagna!"

Se per Nyck si tratta della prima volta in Formula Uno nell'ambito di un weekend di gara, non bisogna dimenticare che il talentuoso olandese si è già messo in un paio di occasioni al volante di una monoposto della massima formula, avendo guidato la Mercedes nello Young Drivers Test di Abu Dhabi alla fine del Mondiale 2020 e la Aston Martin (powered by Mercedes) nella analoga occasione lo scorso mese di dicembre.

È molto presto per dire se negli anni a venire Max Verstappen troverà nel suo connazionale (tra l'altro di due anni e mezzo più "vecchio"!) un avversario capace di dargli del filo da torcere. Intanto, registriamo un raro esempio di interessamento della Formula Uno per uno dei protagonisti della consorella "elettrica": un'inversione di tendenza rispetto - ad esempio - ai casi (tra di loro molto diversi...) di Vandoorne, Vergne, Wehrlein, Di Grassi, Buemi e Giovinazzi.