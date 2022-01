Il viaggio continua: sulla rampa di lancio la nuova Aston Martin di Vettel e Stroll

Avrà la moderna rivisitazione del British Racing Green della Aston Martin la prima monoposto di Formula Uno di nuova generazione ad essere ufficialmente svelata. La presentazione della AMR22 powered by Mercedes che i confermati Sebastian Vettel e Lance Stroll guideranno nel Mondiale al via il 20 marzo in Bahrein avrà "luogo" in streaming tra poco meno di un mese - giovedì 10 febbraio - nel corso di un evento speciale dal quartier generale Aston Martin Lagonda di Gaydon, nel Regno Unito.