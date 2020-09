Il mito di Senna rivive in una miniserie realizzata in collaborazione con la sua famiglia

FORMULA UNO

Dieci anni fa il pluripremiato film documentario "Senna"realizzato dal regista Asif Kapadia diede modo ai tifosi del campione brasiliano di riviverne la carriera. Le sfide, i successi e gli episodi più significativi della vicenda sportiva ed umana di Ayrton torneranno sugli schermi nel 2022, all'uscita della miniserie Netflix che sarà realizzata con l'approvazione e la partecipazione attiva della famiglia Senna.

Uscirà nel 2022 e sarà suddivisa in otto episodi la miniserie Netflix dedicata ad Ayrton Senna. ad oltre ventisei anni dall'incidente del 1. maggio 1994 insomma la vita di "Magic" non smette di appassionare e di emozionare. Oltre a ricordare i momenti piu' importanti della sua carriera, la miniserie è un invito a scoprirne personalità e relazioni familiari. Verrà girata in locations internazionali oltre a set molto vicini a Senna, come la casa nella quale Ayrton è cresciuto, ed alla quale la famiglia del tre volte campione del mondo ha concesso accesso come mai accaduto prima.

"È incredibile annunciare che racconteremo la storia che solo poche persone conoscono. La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti. E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere partner migliore", questo il commento di Viviane Senna, la sorella di Ayrton.

"Senna è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno.e ha affrontato molti ostacoli per rappresentare una nazione. Senna unisce l'intero Brasile", hanno commentato invece i produttori Fabiano e Caio Gullane. La miniserie (girata in inglese e portoghese) racconterà la carriera di Ayrton dal trasferimento del futuro campione paulista in inghilterra per prendere parte al campionato britannico di Formula Ford 1600 al, durante il Gran Premio di San Marino del 1994.