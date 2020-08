Il casco speciale di Albon: "Buon compleanno F1"

"Happy birthday F1", così Alex Albon ha deciso di fare gli auguri al circus in occasione del 70.esimo compleanno. Un casco speciale che il pilota Red Bull indosserà in occasione del secondo GP di Silverstone in programma nel weekend. Una livrea divisa tra lucido e opaco realizzata come al solito da Mad56 (Massimo Dante). Ecco come è nato il nuovo casco del thailandese.