I tifosi della Ferrari salutano Sainz: "Non è un addio, ma un arrivederci"

"Siamo fermamente convinti che questo non sia un addio ma un arrivederci". Così i tifosi della Ferrari a Carlos Sainz in una lettera che la scuderia di Maranello ha diffuso in un video pubblicato sui social in vista dell'imminente scadenza del contratto del pilota spagnolo. Nella clip si vede Sainz leggere il messaggio dei suoi sostenitori. "Dopo quattro anni insieme - affermano i tifosi della Rossa - è difficile trovare le parole per dirti quanto ti siamo grati". I ferraristi ringraziano il pilota iberico "per tutte le vittorie in rosso, specialmente Singapore nel 2023" e gli augurano "il meglio", di "proseguire" con la sua "grande carriera" e di raggiungere "risultati eccellenti".