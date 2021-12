I piloti di F1 votano Verstappen come migliore del 2021

DRIVER OF THE YEAR

L'olandese della Red Bull ha battuto ancora Hamilton e Norris. Sainz davanti a Leclerc

Nonostante non spicchi per simpatia, almeno apparente, Max Verstappen si è guadagnato gli elogi dei suoi rivali risultando il più votato dagli stessi piloti del circus nella quarta edizione del sondaggio "Driver's Driver of the Year", organizzato dal sito ufficiale della F1. Ai protagonisti della stagione più avvincente degli ultimi decenni è stato chiesto di valutare le prestazioni dei loro rivali e creare cosi' la loro personale classifica dei primi 10. L'olandese della Red Bull, laureatosi campione del Mondo, ha preceduto il sette volte iridato Lewis Hamilton, terzo Lando Norris, artefice di una brillante stagione in McLaren. Ai piedi del podio il ferrarista Carlos Sainz che precede il compagno di scuderia del Cavallino, Charles Leclerc.

Vedi anche Formula 1 Mick Schumacher: "Sogno di lottare per il prossimo Mondiale di F1, anche se..." In sesta posizione Fernando Alonso (rientrato nel circus con l'Alpine Renault dopo due stagioni di assenza). Settimo Pierre Gasly (Alpha tauri) davanti a George Russell (Williams) che nella prossima stagione prendera' il posto di Valtteri Bottas in Mercedes. A chiudere la top ten Esteban Ocon, vincitore con l'altra Alpine del GP di Ungheria, e Mick Schumacher, esordiente in F1 con la Haas.

Questi i piloti che hanno preso parte alla votazione: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll , Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel.