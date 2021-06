Honda ribattezza la propria power unit F.1 nel nome della politica aziendale di elettrificazione 

FORMULA 1

Cambio di denominazione per la (rinnovata) power unit giapponese alla vigilia del settimo appuntamento del calendario al Paul Ricard.

di

STEFANO GATTI

l'impegno diretto Honda nel Mondiale di Formula Uno volge al termine ma la Casa nipponica ha ugualmente deciso di procedere fin dal GP di Francia di questo weekend (e per i successivi tredici GP attualmente in calendario) ad un "rebranding" della propria power unit, oltretutto in versione evoluta a livello di affidabilità e potenza. La nuova denominazione Honda e:TECHNOLOGY comparirà sul cofano motore delle Red Bull di Verstappen e Perez come sulle Alpha Tauri di Gasly e Tsunoda.

Come noto ormai dallo scorso autunno, Honda si appresta a chiudere il proprio impegno ufficiale nel Campionato del Mondo nella massima formula e punta a farlo con la conquista del titolo Piloti e di quello Costruttori: da provare a strappare a Lewis Hamilton ed alla Mercedes, interrompendo quindi il dominio delle ultime sette stagioni.

Questo il testo del comunicato ufficiale:

Honda e:TECHNOLOGY è il nome dato al nostro concetto di tecnologia di elettrificazione ad alta efficienza che mira ad una società ad emissioni zero. È già presente in un’ampia gamma di prodotti: dalle motociclette, ai prodotti automobilistici e energetici. Questa tecnologia viene applicata anche ai componenti della power unit F.1 Honda, come MGU-K e MGU-H, contribuendo alla nostra sfida per il titolo".

Va peraltro ricordato che, fin dalla metà dello scorso mese dfi febbraio, Red Bull Racing ha annunciato di aver raggiunto con Honda l'accordo per continuare ad utilizzare la power unit giapponese, sviluppandola in proprio attraverso il reparto Red Bull Powertrains Ltd. appositamente creato.

Alla vigilia della settima tappa del Mondiale, Verstappen guida la classifica con quattro punti di vantaggio su Hamilton (105 a 101) ma, se la corsa al titolo piloti è probabilmente destinata a giocarsi punto su punto da qui a fine stagione, quella riservata ai Costruttori vede il binomio Red Bull-Honda nettamente favorito, con 174 punti e 26 di vantaggio su AMG Mercedes, che corrispondono in buona sostanza al maggior contributo portato alla causa da Sergio Perez (vincitore del rocambolesco GP dell'Azerbaijan di inizio mese) rispetto a quello di Valtteri Bottas.