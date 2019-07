Honda sfotte Alonso: motore da GP2? No, 2 GP

Vi ricordate il messaggio via radio lanciato da Fernando Alonso contro la Honda durante il GP di Suzuka 2015? Lo spagnolo aveva detto: "Questo è un motore da GP2". La sua McLaren era lenta e Nando aveva attaccato la casa giapponese in diretta mondiale. Ora quattro anni dopo e tanto sviluppo Honda si è presa una piccola rivincita fornendo i motori alla Red Bull e conquistando le vittorie in Austria e Germania con Verstappen. Proprio l'ultima ad Hockenheim è stata "dedicata" ad Alonso con un tweet molto provocatorio; "Sono GP2 vittorie nel 2019", Poi la correzione: "Scusate, 2 GP".