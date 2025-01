Hamilton spegne 40 candeline: festa in rosso per sir Lewis

Intanto dopo la grande festa per i 40, Hamilton si prepara al debutto con la monoposto di Maranello e - nuovi regolamenti alla mano - potrà girare per un massimo di 1000 chilometri su una macchina vecchia di almeno due anni e per quattro giornate nel corso della stagione. Il Cavallino Rampante ha programmato per Hamilton un test a Fiorano il 20 o il 21 gennaio e la pista di Barcellona per la fine del mese. Dal 20 febbraio il battesimo della nuova auto in vista dei test pre-stagionali (26-28 febbraio) in Bahrain. Poi appuntamento a Melbourne il 26 marzo per l'avvio della stagione. Con i riflettori puntati sul quarantenne più ambito in pista, sir Hamilton.