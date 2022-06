Hamilton, road to Hollywood: "Lavoro a un film con Brad Pitt"

LE PAROLE

Lewis come produttore: "Non penso apparirò"

Lewis Hamilton farà un film sulla Formula 1 con Brad Pitt. Il pilota inglese ha confermato l'indiscrezione degli ultimi giorni che lo vede nel ruolo di produttore: "Nel film non dovrei apparire, ma per ora non posso dire di più". Il sette volte campione da Baku si è detto entusiasta: "È un gran bel progetto e stiamo lavorando nella sceneggiatura. Divertente, passo molte ore con Brad ed è entusiasmante. Vogliamo mantenere lo spirito delle corse". © Getty Images

Parlando della gara Hamilton si è nascosto: "Se c'è ottimismo per il weekend Mercedes? Me lo auguro. Ci vorrà meno carico e questo dovrebbe essere un fattore migliore per noi. Siamo più forti in circuiti più 'lisci' come Barcellona. Qui si sono avvallamenti e non sarà facile".

Intanto è diventato cittadino onorario del Brasile: "Incredibile, è un Paese che amo e ammiro, attirato anche da Senna. Il Brasile nella mia vita ha avuto un'importanza sempre maggiore, per la sua diversità. Lì ho vinto il mio primo Mondiale", ha concluso.