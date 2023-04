 Hamilton: "Proveremo a... pungere Verstappen". Alonso: "Conto sulle Mercedes"

GP AUSTRALIA

Due Mercedes... e mezza all'inseguimento del campione del mondo

© Getty Images "Mi aspettavo condizioni insidiose in qualifica per via della difficoltà di portare gli pneumatici nella corretta finestra d'utilizzo, cosa che succede sempre qui a Melbourne per via dell'asfalto. Perez parte dietro ma questo per noi come squadra non è un problema. Abbiamo una macchina veloce, l'importante è partire bene al semaforo". In ogni caso io sono concentrato sulla mia gara". Max Verstappen già concentrato sulla gara e su una gara in gestione a Melbourne, senza badare troppo ai guai del suo compagno di squadra che lo ha battuto nel GP dell'Arabia Saudita di due settimane fa e che lo segue ad un solo punto di ritardo nella classifica generale...

© Getty Images

Da parte sua, il messicano attribuisce a un problema di regolazioni della sua monoposto l'errore del Q1 che lo ha costretto ad abbandonare le qualifiche e soprattutto lo ha confinato in ultima fila insieme al vincitore del GP d'Australia del 2019, l'ultimo prima della doppia cancellazione dell'evento a causa della pandemia:

"Ho avuto un problema tecnico che mi ha condizionato in frenata e che era già emerso nel terzo turno di prove libere ma che evidentemente non era stato risolto. È un problema di bilanciamento dei freni che dobbiamo a tutti i costi sistemare per la gara, altrimenti sarà difficilissimo risalire".

© Getty Images

In prima fila a fianco di Verstappen scatta un raggiante George Russell:

"Neanche noi sappiamo bene come siamo riusciti ad andare così bene: qui non abbiamo portato aggiornamenti particolari, abbiamo fondamentalmente azzeccato l'assetto. So solo che ho guidato in scioltezza e non vedo l'ora che arrivi il momento della partenza".

Battuto dal compagno di squadra, Lewis Hamilton attende il GP per sfidare Russell ma anche Alonso che lo affianca in seconda fila e che nella gara del suo debutto in Formula Uno nel 2007 proprio a Melbourne aveva superato all'esterno alla prima curva subito dopo il via, per poi chiudere però sul terzo gradino del podio, alle spalle dello stesso Alonso nel GP vinto da Kimi Raikkonen: a sua volta all'esordio... ma "solo" al volante della Ferrari.

"Sono molto felice, non me lo aspettavo e sono orgoglioso di tutta la squadra, George ha fatto un lavoro fantastico. Siamo dando il massimo per tornare davanti ed essere così vicini alla Red Bull è incredibile. Speriamo che per la gara ci sia il sole e soprattutto di poter dare un po' di filo da torcere a Verstappen. Nel mio tentativo finale non sono stato così brillante, sono andato meglio nell'ultimo settore ma avevo perso troppo ad inizio giro, ma va bene così.Mi piacerebbe vivere una domenica come quella del mio esordio... e magari di ripetere la partenza di quel giorno".

© Getty Images

Alonso replica così al suo ex compagno ai tempi della McLaren ed in particolare all'episodio di Melbourne 2007, allora all'inizio di una stagione di veleni tra lo spagnolo che veniva dalla sua doppietta iridata con Renault ed il futuro sette volte campione del mondo:

"Lewis mi aveva superato all'esterno al via? Non ricordo bene... Domani ci proverò' io! In ogni caso spero che le Mercedes possano dare fastidio a Verstappen al via, questo magari potrebbe rimescolare un po' la carte ed offrire anche a noi qualche chance in più!"