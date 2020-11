Hamilton, pole scintillante a Sakhir. Per Vettel e Leclerc... gemellaggio da quinta fila

Prima fila tutta Mercedes a Sakhir: Lewis Hamilton batte Valtteri Bottas per 289 millesimi. Max Verstappen deve accontentarsi del terzo tempo (+0.414) e della seconda fila, affiancato dal compagno di squadra Alexander Albon, staccato di un secondo e dieci millesimi da Hamilton. Sergio Perez e Daniel Ricciardo scatteranno dalla terza fila mentre è notte fonda per la Ferrari che non sfonda il muro del Q2: undicesimo tempo per Sebastian Vettel, dodicesimo per Charles Leclerc.