Hamilton nomina Verstappen come sostituto: "E' sulla lista della Mercedes"

FORMULA 1

Il pilota inglese, già certo del trasferimento in Ferrari il prossimo anno, è sicuro che l'olandese possa presto trasferirsi alla scuderia di Stoccarda

F1, in Bahrain è il solito Verstappen













































































1 di 40 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lewis Hamilton è certo: Max Verstappen approderà presto in Mercedes. Niente "mai dire mai" o celate allusioni sul futuro, il pilota inglese va dritto per la propria strada e nomina il fuoriclasse olandese come successore presso la scuderia di Stoccarda: "Sono sicuro che Max Verstappen sia sulla lista della Mercedes, ma sono anche abbastanza certo che sia concentrato sul presente e inoltre non vedo perché debba lasciare una macchina cosi' bella".

Il fuoriclasse britannico si è confessato a Sky Uk non nascondendo come molto dipenderà anche dall'esito della vicenda che coinvolge Chris Horner e che al tempo stesso potrebbe avere ripercussioni il futuro sulla Red Bull: "Saranno davvero interessanti i prossimi sei mesi o giu' di li'. Non ho altri scoop..." ha chiosato Hamilton.

Vedi anche Formula 1 F1, Max Verstappen difende il padre: "Non è un bugiardo. Mercedes? Mai dire mai" Il passaggio troverebbe il favore anche di George Russell che si è espresso in conferenza stampa e che si troverebbe Verstappen come compagno di squadra "Penso che ogni squadra voglia avere la miglior coppia di piloti possibile e al momento Max è il miglior pilota in griglia. Quindi se una qualsiasi squadra avesse la possibilità di assumere Max, lo farebbe al 100%. Penso che la domanda sia più sull'altro lato, sul suo lato e sul lato della Red Bull, ovviamente lì sta accadendo qualcosa, ma non sappiamo veramente cosa succeda dietro le quinte e, soprattutto, non è nemmeno affar nostro in questo momento. Ma sarebbe eccitante".