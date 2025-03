Hamilton, messaggio alla Ferrari dopo le tensioni di Melbourne: "Non mi piace ricevere commenti mentre guido"

Il debutto in gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha fatto rumore più per un po' di tensione con il box che per il risultato finale di un weekend, il primo della stagione di F1, chiuso ben sotto le aspettative di tutti. Durante il GP di Melbourne non è passata inosservata il nervosismo durante una comunicazione via radio con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. "Abbiamo appena perso una grande opportunità. In che posizione mi trovo ora? Mer...", ha urlato prima di scusarsi con il box.