Sci alpino, Brignone: "Ho toccato l'apice e poi l'ho visto svanire"

"Sto facendo ancora fisioterapia, mi sono operata un mesetto fa, quindi per il momento sto sto facendo riabilitazione. Il mio obiettivo è stare bene e guarire", così Federica Brignone, oro olimpico nel supergigante e nello slalom gigante Milano Cortina 2026, parlando alla stampa prima del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. "Ciò che mi motiva è stare bene comunque fare l'atleta è qualcosa che mi piace, è la mia vita e penso di essere una persona privilegiata a poter fare l'atleta. Negli ultimi due anni ho veramente toccato quell'apice che avevo sognato per tutta la mia carriera. E purtroppo l'ho toccato e l'ho visto svanire così in fretta".