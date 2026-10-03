Sci alpino, Brignone: "Ho toccato l'apice e poi l'ho visto svanire"

03 Ott 2026 - 14:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Sto facendo ancora fisioterapia, mi sono operata un mesetto fa, quindi per il momento sto sto facendo riabilitazione. Il mio obiettivo è stare bene e guarire", così Federica Brignone, oro olimpico nel supergigante e nello slalom gigante Milano Cortina 2026, parlando alla stampa prima del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. "Ciò che mi motiva è stare bene comunque fare l'atleta è qualcosa che mi piace, è la mia vita e penso di essere una persona privilegiata a poter fare l'atleta. Negli ultimi due anni ho veramente toccato quell'apice che avevo sognato per tutta la mia carriera. E purtroppo l'ho toccato e l'ho visto svanire così in fretta".

Ultimi video

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

00:25
Arriva l'NFL sulle reti Mediaset

Arriva l'NFL sulle reti Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:08
Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

02:31
Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la vetta della tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la tappa di Polignano

03:10
Red Bull Cliff Diving: impeccabile Lichtenstein, ma la vittoria sfuma di un soffio

Red Bull Cliff Diving: Lichtenstein impeccabile, ma la vittoria sfuma di un soffio

02:21
Redbull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Red Bull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Red Bull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Red Bull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Red Bull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

I più visti di Altri Sport

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

Vale senza pace

Vale senza pace

I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:09
Ciclismo, Giro dell'Emilia: Piganzoli anticipa Pidcock in volata e trionfa sul colle di San Luca
Sofia Goggia
16:06
Sci, Goggia rivela: "Ho preso due virus in Argentina, non riuscivo a fare le scale. Ora serve tempo"
15:57
Basket, colpo della Bc Roma, preso l'ex Nba Kelly Olynyk
14:57
Tennis, Atp Pechino: Zverev ai quarti trova Djokovic
14:14
Sci alpino, Brignone: "Ho toccato l'apice e poi l'ho visto svanire"