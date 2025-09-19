Hamilton: "La direzione è quella giusta". Leclerc: "Abbiamo potenziale"

"Nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata impegnativa perché ho dovuto abituarmi ai freni, ma abbiamo fatto dei buoni cambiamenti per la FP2. La macchina è sembrata migliore, tutto ha iniziato a funzionare bene e mi sono sentito sempre più a mio agio giro dopo giro. È stato molto positivo avere una seconda sessione così solida, probabilmente la mia migliore FP2 dell’anno finora, che dimostra i progressi che stiamo facendo. Credo che stiamo andando nella giusta direzione e ci sono ancora alcuni aspetti su cui possiamo migliorare per la giornata di sabato".