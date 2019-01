Hamilton, il poliedrico dello sport: "Il surf il mio preferito"

28/01/2019

Cosa fa Lewis Hamilton quando non è al volante della sua Mercedes? Se non è impegnato in campagne pubblicitarie o eventi di moda, il campione del mondo di F1 si diletta in altri sport. Dal surf al golf, passando per il tennis, le moto e l'escursionismo: Lewis è davvero poliedrico. Il suo preferito? Cavalcare le onde, come lui stesso ha ammesso in un recente post su Instagram.