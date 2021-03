Hamilton: "Ho fatto una gara speciale. Max, adoro le sfide"

MERCEDES

L'inglese dopo la vittoria in Bahrain: "È stata molto dura"

Capolavoro di Lewis Hamilton in Bahrain. Il pilota inglese della Mercedes ne è consapevole: "È stata una gara difficile, ma lo sapevamo. Max Verstappen è stato fantastico per tutto il weekend e ho dovuto fare qualcosa di speciale". Il campione del mondo gongola: "Ogni anno si parla di Verstappen, sta facendo molto bene e noi dovremo fare il massimo per tenerli dietro. Ma io adoro le sfide e va bene così. Dopo 5 anni ho vinto la prima gara della stagione, è stato un sollievo. È stata durissima".

Molto felice a caldo Hamilton: "È bellissimo rivedere i tifosi dopo tanto tempo, sono fiero per cosa è riuscita a fare la F1 per iniziare la stagione in modo normale. Abbiamo dovuto trovare il giusto equilibrio e alla fine ce la siamo giocata. È stata una delle gare più dure e sono davvero molto grato al team che continuano a spingere".

BOTTAS: "GARA DELUDENTE"

Di tutto altro umore il compagno Bottas che ha chiuso comunque terzo: ""Un risultato positivo per il team ma per me la gara è stata deludente. Mi sono dovuto difendere piuttosto che attaccare, poi un pit stop lento mi ha portato via ogni possibilità. Il passo era buono ma sono deluso".