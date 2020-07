Hamilton: "Giri col cuore in gola". Verstappen: "Visuale orribile"

GP STIRIA

La pioggia fa da protagonista nelle qualifiche del GP della Stiria, ma ancora una volta il più veloce è Lewis Hamilton. Il sei volte campione del Mondo, alla ricerca del settimo titolo iridato, si è detto soddisfatto per quanto fatto nel piovoso pomeriggio austriaco: "Sono molto contento, giornata complicata per tutti. Molte volte non vedevi dove andavi e al penultimo giro mi sono ritrovato col cuore in gola ma sono riuscito a fare un giro pulito". F1, qualifiche bagnate: pole a Hamilton Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ufficio-stampa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ufficio-stampa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Per Hamilton, che ha chiuso la Q3 in 1'19''273 riuscendo a migliorare il tempo precedente, una pole position sudata e voluta col cuore dopo lo scorso fine settimana da dimenticare. Il pilota Mercedes è fiducioso per la gara di domenica: "Ieri è stata difficile e oggi è andata bene, domani dovrebbe essere soleggiato ma ci siamo preparati per qualsiasi situazione".

Umore opposto, nell'altra Freccia Nera, per Valtteri Bottas che ha chiuso col quarto tempo: "Non è stata una qualifica facile e certamente non era il quarto posto il mio obiettivo. Credo di non essere stato in grado di portare in temperatura le gomme. Parte di questa prestazione è dovuta al fatto che ho riscontrato qualche problema con il mio freno anteriore destro, dunque per tutta la qualifica non sono riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della vettura in frenata, cosa che è fondamentale per trovare fiducia sul bagnato. Ad ogni modo spero proprio in una gara asciutta, sarebbe bello portare questa W11 al massimo. Sappiamo che è molto veloce".

Dietro la 44 di Hamilton si piazza la Red Bull di Max Verstappen che, fino all'ultimo, ha provato a spodestare il britannico dal primo posto, ma un testa coda nel terzo settore alle porte della curva 9 ha vanificato tutto: "L'ultimo giro sarebbe stato migliore, ma penso non sufficiente per battere Hamilton". L'olandese, che nel GP della Stiria partirà dal secondo posto, ha qualcosa da recriminare a causa del meteo: "La visibilità era orribile, non si vedeva niente. Buone qualifiche, ma nel Q3 pioveva molto di più e abbiamo faticato in situazione di bagnato estremo. C'era acquaplaning e non riuscivo a spingere al massimo in curva, ho voluto rallentare per tenere le distanze con gli altri. Ci siamo divertiti, proviamo in asciutto e vedremo come andremo. La macchina era migliore rispetto a settimana scorsa".

Ottimo tempo anche per Carlos Sainz, futuro pilota della Ferrari, che ha spinto la sua McLaren conquistando il terzo crono di giornata: "Sono molto contento, due weekend consecutivi molto buoni. E' stata una delle qualifiche più difficili della mia carriera. E' stato difficile non scivolare nel rettilineo. La macchina in configurazione di gara sembrava migliore rispetto ai test, ci sarà da lottare domani e i primi giri saranno complicato. Spero di tenere un buon passo".