Hamilton: "Felice del successo". Bottas e Versappen: "Che battaglia"

Non ha lasciato scampo ai suoi inseguitori dal primo all'ultimo giro e, con il successo ottenuto nel GP della Stiria, Lewis Hamilton si porta a sei vittorie dal record di Schumacher. Soddisfazione per il pilota britannico: "Sono grato al team, è una stagione bizzarra ma è bello potersi esprimere ai massimi livelli". Dietro di lui Bottas e Verstappen se le sono date: "Che battaglia". Hamilton esulta col pugno chiuso Getty Images

Getty Images





"Siamo riusciti ad evitare i cordoli e a portare la macchina fino al traguardo. Sono grato di essere tornato sul gradino più alto del podio, sembra essere passata un'eternità dall'ultima volta" il commento a fine gara del sei volte campione del Mondo Hamilton.

Ma la Mercedes può sorridere anche grazie a Valtteri Bottas che rispetto alla scorsa settimana scende dal primo gradino del podio per accomodarsi al secondo: "Lewis partendo in pole poteva controllare la gara, io dovevo limitare i danni e recuperare posizioni. Pensavo di avere più passo di Verstappen, è stata una battaglia divertente. Ora verso l'Ungheria con ottimismo".

Prima bandiera a scacchi della stagione per Verstappen che, dopo un primo weekend da dimenticare per il ritiro per problemi elettrici, conquista il terzo posto nel GP della Stiria: "Ci ho provato, siamo un po' lenti e ho spinto il più posisbile anche quando Valtteri cercava di sorpassarmi. La gara sarebbe stata noiosa senza il duello tra me e Bottas".