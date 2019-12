Hamilton dà speranza alla Ferrari: "Giusto pensare al futuro"

LE PAROLE

Lewis Hamilton in Ferrari dal 2021 è più di un'idea. Ad alimentare la voce di mercato ci ha pensato lo stesso campione del mondo della Mercedes che non ha negato i due incontri con John Elkann svelati da La Gazzetta dello Sport: "Non ci vedo nulla di male". L'inglese non ha voluto svelare i dettagli: "Naturalmente tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato, anche con chi finisci per sederti". Hamilton, però, guarda al futuro: "È saggio pensare a cosa fare anche se adoro stare in Mercedes. Ma anche Toto fa valutazioni. Io voglio continuare a vincere e lottare in pista".

La Mercedes, per ora, sembra ancora essere la sua priorità e sta trattando il ritorno: "Per moltissimi anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, solo andato dritto verso un percorso unico. Penso di essere ancora su quella strada e non ci saranno grandi possibilità di modificarlo, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi intorno".

