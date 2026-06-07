Hamilton: "Complimenti a Kimi e alla Mercedes.  Ci stiamo avvicinando ma non basta ancora"

"Prima di tutto congratulazioni a Kimi e alla Mercedes. Stanno facendo un lavoro incredibile, sono sinceramente felice per loro. Noi stiamo facendo passi avanti ma non siamo ancora al loro livello e per arrivarci dobbiamo lavorare ancora molto. Ci serve più carico aerodinamico. Oggi ho finito le gomme molto presto e poi alla ripartenza ho avuto problemi di temperature".