GRAN PREMIO MONACO F.1

Hamilton: "Complimenti a Kimi e alla Mercedes.  Ci stiamo avvicinando ma non basta ancora"

Sir Lewis ha parole di stima per i padroni del Mondiale ma sprona Maranello a spingere ancora per colmare il gap

07 Giu 2026 - 19:28
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LEWIS HAMILTON

"Prima di tutto congratulazioni a Kimi e alla Mercedes. Stanno facendo un lavoro incredibile, sono sinceramente felice per loro. Noi stiamo facendo passi avanti ma non siamo ancora al loro livello e per arrivarci dobbiamo lavorare ancora molto. Ci serve più carico aerodinamico. Oggi ho finito le gomme molto presto e poi alla ripartenza ho avuto problemi di temperature". 

ISACK HADJAR

"Sono partito bene ma dopo una decina di giri ho iniziato ad avere grossi problemi di guidabilità, che a Montecarlo sono quanto di peggio ti possa capitare. È stato difficilissimo correre in queste condizioni. Poi dopo il secondo via ho avuto problemi di potenza. Mi sono bloccato e ho perso alcune posizioni. A conti fatti però è stato un buon weekend, siamo fiduciosi per i prossimi".  

MAX VERSTAPPEN

"C'era qualcosa che non andava già nei secondi prima dello spegnimento del semaforo. Poi la power unit si è ammutolita. Nel secondo rettilineo ho sentito un rumore orribile e a quel punto ho deciso di fermarmi perché continuare era assolutamente inutile".  

LANDO NORRIS

"Devo guardare avanti, alla prossima gara. Dobbiamo cercare di capire tutti insieme come fare meglio la prossima volta. Io cerco di tirare fuori il massimo dalla vettura ma ora come ora non riesco nemmeno a finire le gare. Peccato perché nelle prove avevamo lavorato bene. È dura per tutto il team".

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