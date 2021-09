Hamilton: "Colpa mia, Verstappen vincerà facile"

Lewis Hamilton è il vero sconfitto del sabato di Monza, dove, causa partenza disastrosa, ha perso punti e terreno dal leader della classifica, Max Verstappen. "E' solo colpa mia. Per Verstappen domani sarà una vittoria facile. Ho avuto troppo pattinamento in partenza, dovrò limitare i danni. La Red Bull e' ancora la macchina migliore, la Mercedes è più forte a Monza, ma Max oggi è stato alle costole di Bottas per tutta la gara", ha detto l'inglese.