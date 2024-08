Hamilton: "Buon inizio ma ancora tanto da fare". Norris:"Siamo tutti molto vicini..."

GP ITALIA

Massima incertezza in vista delle qualifiche nelle parole dei primi due piloti della classifica di fine giornata

© Getty Images "È stata una buona giornata. In generale è andata abbastanza bene. Ovviamente c'è la sfida del nuovo asfalto e dei nuovi cordoli. La macchina si è comportata bene fin dall'inizio. Le senszioni sono state subito buone. C'è molto graining, molti hanno avuto difficoltà con le gomme, noi compresi. Abbiamo fatto alcune modifiche azzeccate all'impianto frenante tra il primo e il secondo turno, ma c'è ancora del lavoro da fare in alcune aree. Sarà davvero importante il lavoro che faremo con le simulazioni ma dobbiamo procedere con cautela. Peccato per la temperatura eccessiva nell'abitacolo. Vicino al radiatore c'era probabilmente una perdita di aria calda. Era come stare nella sauna ma senza pantaloncini". Lewis Hamilton riasssume con queste parole il senso di una prima giornata di prove a Monza che lo ha visto grande protagonista, fino a chiuderla davanti a tutti e regalare... una prima gioia a quello che tra pochi mesi ormai sarà il suo pubblico.

© Getty Images

"Ho faticato un po' oggi, probabilmente di più nelle FP1: poca aderenza. La pista è migliorata molto per le FP2 e probabilmente non ho progredito quanto dovevo. La macchina era veloce. Ho commesso un grosso errore e probabilmente ha perso circa quattro o cinque decimi. Tra Ferrari, noi, Red Bull sono sicuro che dopo le FP1 e anche la Mercedes siamo molto veloci, sembra che questa volta siano sicuramente tutti e otto là davanti vetture. Otto vetture sembrano tutte veloci e questo dovrebbe rendere emozionante domani". (Lando Norris)

© Getty Images

"Ho provato un bel po' di cose oggi. Nel primo turno siamo andati forte. Poi le FP2 inizialmente non sono andate così bene. Siamo messi meglio sul passo gara. Al momento la pista sembra piuttosto aggressiva per quanto riguarda le gomme. Dobbiamo sistemare un po' di cose ma sono fiducioso, la lotta sarà molto aperta e speriamo di esservi anche noi. C'è ancora un po' di lavoro da fare per essere davvero competitivi: dobbiamo riordinare le idee e mettere tutto insieme". (Max Verstappen)