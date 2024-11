Hamilton brucia Norris, Sainz e Leclerc dietro a Russell, Verstappen in coda

Clean Sweep di Lewis Hamilton al capolinea della prima giornata (anzi serata) di prove del Gran Premio di Las Vegas. Dopo aver chiuso al comando il primo turno di prove libere davanti al compagno di squadra George Russell, sir Lewis ha indicato a tutti la via anche nel secondo con temperature basse, chiudendo in un minuto, 33 secondi e 825 millesimi il suo time attack. Alle sue spalle con un ritardo di soli undici millesimi il connazionale Lando Norris, con una McLaren apparsa velocissima sul ritmo-gara, in particolare con Oscar Piastri. Terzo tempo per il già citato Russell (+0.190) davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz (+0.280) e Charles Leclerc, quest'ultimo a quasi mezzo secondo (488 millesimi) al suo prossimo compagno di squadra. Serata difficile ma soprattutto di difficile interpretazione per la Red Bull, confinata ai bassifondi della classifica. Max Verstappen (che in ogni caso non ha affondato i colpi in assetti da qualifica) non va oltre il diciassettesimo tempo (oltre due secondi di ritardo da Hamilton)al via del weekend che potrebbe consegnargli il quarto titolo iridato. Per non essergli... da meno, Sergio Perez chiude diciannovesimo e penultimo.